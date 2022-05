Hospital Mãe de Deus investe R$ 6 milhões em ampliação de bloco cirúrgico

O Hospital Mãe de Deus colocou em operação quatro novas salas cirúrgicas, de alta complexidade, com infraestrutura tecnológica para cirurgias robóticas e parque para atender a demanda dos cirurgiões do Corpo Clínico da Instituição. A entrega, que contou com um investimento de R$ 6 milhões e amplia em cerca de 50% a capacidade de atendimento em seu Centro Cirúrgico na unidade da Avenida José de Alencar, visa a oferecer uma experiência assistencial ainda mais diferenciada aos pacientes, mas também com importante foco no cliente médico.

“Estamos entregando novas salas cirúrgicas com infraestrutura de alto padrão e funcionamento de domingo a domingo, para atender a demanda dos nossos pacientes e também de médicos”, destaca a diretora de Relacionamento com Médicos e Clientes, Mariele Chrischon.

Os pacientes e seus familiares também passam a contar com uma ampla recepção, toda reformada, com luz natural e conforto, além de um espaço individual para entrada no bloco cirúrgico: “Estamos entregando nove novas salas de acolhimento para que o paciente possa se preparar e aguardar a sua cirurgia com ainda mais comodidade e exclusividade”, finaliza a diretora.

Junto às quatro salas, o Hospital inaugura um novo estar médico exclusivo para atender aos cirurgiões, com serviço de copeira, no qual os próprios médicos poderão escolher a sua opção de preferência no cardápio do dia.

Um desses espaços inaugurados, denominado sala conceito, foi desenvolvido com alto padrão tecnológico e acessórios cirúrgicos exclusivos para a especialidade de Traumatologia e Ortopedia, com um armário inteligente.

“Os materiais para a cirurgia estarão disponíveis em um armário automatizado que os cirurgiões poderão acessar por meio de sua digital. Este diferencial disponibiliza o que há de mais moderno aos profissionais da área, para atender a qualquer demanda de emergência que recebermos, oferecendo muito mais agilidade aos nossos clientes”, explica o diretor-geral do Hospital, Rafael Cremonese.

“Esta é uma entrega não apenas para pacientes e seus familiares, mas também para nosso Corpo Clínico. Já somos referência no atendimento médico-hospitalar de alta complexidade, mas a qualificação de estrutura do Bloco Cirúrgico que estamos trabalhando neste 2022 também tem foco nisso”, complementa.