Suspensys investe R$ 20 milhões em nova linha automatizada

A Suspensys, uma das Empresas Randon, anuncia o investimento em uma nova linha automatizada para fabricação de vigas de eixos. O aporte de cerca de cerca de R$ 20 milhões no novo processo aumenta a capacidade produtiva para 300 mil vigas/ano, com adoção de equipamentos e controles alinhados aos conceitos da indústria 4.0. A nova máquina de solda à fricção, aliada à toda infraestrutura de robotização e automação projetada e desenvolvida pela Randon Tech Solutions – RTS Industry, possibilita tornar o parque fabril localizado em Caxias do Sul uma das maiores fábricas de vigas para eixos das Américas e do mundo.

“O investimento reforça nossa atuação com foco no futuro, trazendo para os nossos processos o que há de mais moderno em tecnologia industrial. Em função da pandemia toda a instalação da máquina de solda por fricção foi feita de forma remota junto aos técnicos da Inglaterra, através de câmeras e realidade aumentada. É uma linha que potencializa a segurança da operação e amplia em 30% nossa capacidade de produção dessas peças para o mercado brasileiro e internacional”, detalha o diretor de Suspensões e Eletromobilidade das Empresas Randon, Eduardo Dalla Nora.

A nova estrutura conta com 21 robôs para solda e movimentação de componentes, além de mecanismos que possibilitam simulações, uso de IoT, realidade aumentada, conectividade, segurança cibernética e controle remoto das operações.

“Com essa linha, a Suspensys, que completa seu 25º aniversário em 2022, alcança uma capacidade anual de vigas que lhe permite acompanhar o crescimento dos clientes, manter a competitividade e fortalecer a estratégia de crescimento dentro dos mercados de atuação, além de dar maior agilidade na estratégia de expansão geográfica”, reforça Dalla Nora.