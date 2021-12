Com novos lançamentos, Melnick investe R$ 853 milhões

Investimento: R$ 853 milhões

Origem: Brasil

Cidades: Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo

Previsão: 2021 até 2025

O que é: A construtora entregou neste ano mais de 1,4 mil unidades distribuídas entre lojas, apartamentos, salas e lotes em sete empreendimentos entre Porto Alegre e Passo Fundo (Grand Park Lindóia Fase 2, Vida Viva Linked, Linked, Vivio Lindóia e Central Park), com investimentos finalizados de R$ 350 milhões. Entre incorporadora, urbanizadora e open, foram dez lançamentos este ano com, investimentos previstos de R$ 538 milhões e entregas entre 2022 e 2025 (Grand Park Lindóia Fase 3, Casa Viva, Go Rio Branco, Botanique, Seen Boa Vista, Hillside, Go Carlos Gomes, Open Protásio, Go Cidade Baixa, Arte Country). Paralelamente, seguem as obras do Pontal do Estaleiro, projeto da Melnick com a BMPar, que deve ser inaugurado em 2022 com o Parque Pontal. O complexo, na área do antigo Estaleiro Só, compreende shopping center, hotel, centro de eventos, torre multiuso e Hub da Saúde.