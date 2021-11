Doctor Clin investe R$ 18 milhões em expansão na Região Metropolitana

O Grupo Doctor Clin inicia nesta sexta-feira (26) os atendimentos no novo Doctor Center, em Campo Bom, próximo à prefeitura. O empreendimento, que teve obras iniciadas em dezembro de 2020, teve aporte de R$ 6,5 milhões e integra um conjunto de R$ 18 milhões em investimentos de expansão do grupo na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O Doctor Center contará com a clínica Doctor Clin, com pronto-atendimento adulto, atendimento pediátrico, consultório cirúrgico, sala de procedimentos e de observação, Raio-X, ecografia, saúde ocupacional, além de especialidades como dermatologia, ginecologia, neurologia, otorrinolaringologia, proctologia e urologia. O diretor-executivo, Marcelo Dietrich, estima que a iniciativa vai gerar 25 novos postos de trabalho diretos e agregar 5 mil associados no município.

Na próxima semana, inicia o atendimento no Doctor Center Novo Hamburgo, que funcionará no prédio histórico do bairro Hamburgo Velho adquirido pelo Grupo Doctor Clin em 2018. Lá estarão disponíveis serviços de Fisioterapia, Diagnósticos por imagem, Clínica de Prevenção, Laboratório Qualitá e Centro de Oncologia e Infusão. O investimento nas obras totaliza R$ 10 milhões.

Ainda em 2020, a empresa trabalhou na recuperação de engenharia da estrutura existente no prédio histórico. A proposta, segundo Dietrich, foi valorizar e realçar a construção histórica junto ao bairro Hamburgo Velho. Em 1916 o local abrigou a fábrica de Calçados Irmãos Strassburguer e, na década de 1930, ganhou nova edificação, anexa ao casarão. Nos anos 1970, funcionou ali a Padaria Modelo.

As inaugurações desta reta final de 2021 começaram neste mês. No dia 16 de novembro, iniciaram os atendimentos no Laboratório Qualitá em Sapucaia do Sul, com investimento de R$ 200 mil e no Centro Médico Doctor Clin, na Zona Norte de Porto Alegre, com um aporte de R$ 950 mil.

Em breve será a vez do atendimento ter início no novo prédio de Estância Velha, onde o Centro Médico será revitalizado em uma área de 230 metros quadrados e com investimento de R$ 550 mil, oferecendo consultas eletivas em diversas especialidades, incluindo psicologia e nutrição, e sala de procedimentos e de enfermagem. O grupo pretende ainda abrir uma nova loja de vendas e autorizações em Sapucaia do Sul.