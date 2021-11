Unimed investe em expansão em Porto Alegre

Adriana Lampert

Os próximos meses serão de expansão da infraestrutura da cooperativa Unimed Porto Alegre: duas unidades devem ser inauguradas até meados de 2022. A primeira abre as portas em janeiro, após investimento de cerca de R$ 4 milhões. Localizado na avenida Assis Brasil, Zona Norte de Porto Alegre, o espaço, atualmente em obras, deve ampliar o atendimento ao cliente, oferecendo salas de coleta e curvas, exames, consultórios, ambulatório de cuidados e Clínica de Vacinas.

Outro investimento da Unimed em andamento entrará em operação em julho do ano que vem. É o novo Centro de Diagnóstico Unimed, em prédio que está sendo construído na esquina da rua 24 de Outubro, com avenida Goethe, em frente ao Parcão. O valor do aporte na nova sede do bairro Moinhos de Vento não foi revelado pela cooperativa.

A construção em ponto nobre da cidade está crescendo em altura a cada dia e irá substituir a unidade vizinha, que funciona na rua Olavo Barreto Viana, agregando a ressonância magnética e uma clínica de vacinas. Também terá uma unidade de consultas com profissionais de saúde multidisciplinares, como nutricionistas e fonoaudiólogos, com medicina preventiva e consultoria em bem-estar. Neste mesmo espaço, haverá atendimento da clínica que atualmente está no Shopping Total.

Segundo o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira, a unidade da 24 de Outubro, localizada na esquina com a avenida Goethe, será um ambiente que "segue o conceito do cuidado aliado à inovação e irá oportunizar um conjunto de serviços aos clientes, qualificando o nível de assistência e reforçando o propósito da cooperativa de cuidar das pessoas”.

Já a unidade da Zona Norte de Porto Alegre deve impulsionar em 60% o número de exames mensais da cooperativa, além de gerar uma maior capacidade para a realização de consultas, podendo chegar até 300 por dia.

Ambas as obras dão continuidade a um plano de expansão iniciado já em 2020. Em março do ano passado, a Unimed Porto Alegre inaugurou sua nova sede administrativa, que foi transferida para a avenida José Bonifácio, em frente ao Parque da Redenção.

Maior e mais moderno, o espaço foi pensando para qualificar o ambiente laboral em conformidade com a legislação trabalhista. A nova estrutura tem 5,4 mil metros quadrados de área distribuídos em oito andares, e conta com um auditório com capacidade para 70 pessoas, além de lounges distribuídos nos andares, um café localizado na recepção, que atende ao público da região, e um terraço temático para eventos.

Segundo a assessoria de imprensa da cooperativa, por conta da pandemia de Covid-19, a maioria dos colaboradores da nova sede administrativa segue em trabalho remoto, e outros aderiram ao sistema híbrido. Por isso, a ocupação do prédio, por enquanto, ainda está ocorrendo através de revezamento.

Em setembro de 2020 também foi inaugurada a nova unidade do laboratório Unimed para a coleta e serviços de exames em Gravataí. "O mercado se manteve competitivo no setor de saúde suplementar, como podemos observar a partir de movimentações das operadoras", comenta Vieira. Ele ressalta que os movimentos da Unimed Porto Alegre "foram intensos" em relação ao fortalecimento de seu posicionamento de marca e mercado, "especialmente nas ações que geram experiência para a sociedade, clientes, médicos cooperados e colaboradores". "Queremos seguir os investimentos em relação ao fortalecimento do nosso posicionamento de marca e mercado", adianta.

O presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre sinaliza ainda que a cooperativa tem mantido investimentos em tecnologia aplicada à gestão da saúde. "Todas as expansões visam a verticalização da saúde, com o objetivo de aumentar a prestação de serviços próprios aos clientes."