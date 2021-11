Grupo francês investirá R$ 503 milhões em fábrica em Campo Bom

O grupo francês Verallia, terceiro maior produtor global de embalagens de vidro para alimentos e bebidas anunciou neste mês seu plano de investimentos para o Brasil. Serão destinados € 80 milhões (R$ 503,2 milhões) para a construção de um novo forno na planta que a indústria já opera em Campo Bom, no Vale do Sinos. A expectativa é de que a nova estrutura esteja em operação no final de 2023.

"Será um divisor de águas para o município. Foram algumas semanas de tratativas entre a administração municipal e a empresa, e dentre todas as cidades do Brasil nas quais a Verallia possui fábricas, conseguimos trazer esse investimento milionário para Campo Bom", destacou o prefeito Luciano Orsi, de acordo com informações publicadas pelo município.

Segundo a empresa, a ampliação permitirá a produção de 700 mil embalagens de vidro diariamente. Somada à capacidade já em operação na cidade, a Verallia terá um potencial de produção de 1,3 milhão de embalagens de vidro no Sul do Brasil. O investimento tem como principal objetivo atender o mercado nacional de vinhos e spirits.

“Esse investimento no Sul do Brasil já fazia parte do plano traçado para Verallia no Brasil. Soma-se a isso o fato de que a demanda do mercado acelerou a decisão, o que mostra que nossa estratégia está no caminho certo”, afirmou o diretor-geral da Verallia na América do Sul, Quintin Testa, em nota divulgada pela empresa.

Serão gerados 140 empregos diretos e 30 indiretos após a ampliação. Durante a obra, a estimativa é de que 1.000 pessoas sejam empregadas.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campo Bom, Henrique Scholz, observa que se trata do maior investimento já feito em Campo Bom, além de um aporte histórico para a Verallia. "A empresa confiou em nossa cidade para dar mais este grande passo. Temos motivos de sobra para celebrar", conclui.

Ainda neste ano, a multinacional investiu € 60 milhões (R$ 377,4 milhões) na ampliação da sua planta em Jacutinga, Minas Gerais. Somados, em cinco anos, a Verallia terá investido quase R$ 1,5 bilhão nas operações no Brasil.