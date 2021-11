Governo Leite planeja investir R$ 1,69 bi neste ano; total é de R$ 3,9 bi até 2022

Os investimentos anunciados por Leite fazem parte do Programa Avançar, que prevê obras de melhoria e manutenção de estradas, sistema penal, educação, saúde, esporte e outras áreas. Até o momento, o Estado já desembolsou R$ 413 milhões com recursos próprios.

De 2011 a 2020, os maiores investimentos aconteceram no último ano dos governos estaduais. O maior valor investido ocorreu em 2014, último ano do governo Tarso Genro (PT, 2011-2014), quando foi desembolsado R$ 1,775 bilhão. O segundo maior ocorreu em 2018, último ano do governo José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018), quando foram aplicados R$ 1,751 bilhão.

Dos R$ 3,9 bilhões em investimentos com recursos do Tesouro estadual anunciados pelo governador Eduardo Leite (PSDB) para serem aplicados até 2022, R$ 1,692 bilhão deve ser investido ainda em 2021; e R$ 2,2 bilhões ficarão para o ano que vem – quando termina o mandato de Leite. Se a previsão de investimentos se concretizar, o investimento de 2022 será o maior realizado na última década.

Quais são os investimentos com recursos próprios do governo do RS anunciados

Estradas

R$ 1,46 bilhão

No lançamento do programa Avançar, em junho, o governo anunciou o Plano de Obras nas estradas do Rio Grande do Sul, que prevê um investimento de R$ 1,29 bilhão com recursos do Tesouro estadual. O valor será destinado à pavimentação de 28 acessos municipais e 20 ligações regionais; à elaboração de 39 projetos executivos; e à conclusão de obras inacabadas. Parte do valor será destinado à conservação e recuperação de rodovias.

Além disso, o Estado pretende desembolsar R$ 60 milhões para melhorias das rodovias dos municípios gaúchos. As estradas municipais são o foco do projeto Pavimenta, que inclui mais R$ 110 milhões em créditos junto aos bancos públicos BRDE e Badesul.

Educação

R$ 1,2 bilhão

Em outubro, o governo anunciou o investimento de R$ 1,2 bilhão até o final de 2022, para ferramentas tecnológicas e melhorias na infraestrutura das escolas gaúchas. Parte do valor será destinado à capacitação dos profissionais da educação.

Sistema penal e socioeducativo

R$ 465,6 milhões

O último anúncio, feito em novembro, destina R$ 465,6 milhões para novas tecnologias e qualificação do sistema prisional, serviços de inteligência, monitoramento eletrônico, assistência aos apenados nas áreas de saúde, educação e trabalho. Os recursos também devem ser usados para a ampliação e construção de unidades prisionais e centros de atendimento socioeducativo. O valor deve ser aplicado até o final de 2022.

Segurança

R$ 280,3 milhões

Em outubro, o Palácio Piratini anunciou R$ 280,3 milhões em investimentos na segurança. O valor será usado para a compra de viaturas, equipamentos, tecnologia e realização de obras até 2022. A aplicação dos recursos faz parte do projeto Avançar na Segurança.

Saúde

R$ 249,7 milhões

Em setembro, o governo divulgou a destinação de R$ 249,7 milhões em investimentos na área da saúde, até o final de 2022. O projeto Avançar na Saúde prevê obras e aquisição de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar, da assistência farmacêutica e das unidades básicas de saúde do Rio Grande do Sul.

Inovação

R$ 112,3 milhões

Em setembro, o governo anunciou R$ 112,3 milhões em investimentos para a inovação no Rio Grande do Sul até 2022. A iniciativa faz parte do projeto Avançar na Inovação, que prevê apoio ao setor de ciência, inovação e tecnologia.

Cultura

R$ 76,1 milhões

Em agosto, o Piratini lançou o projeto Avançar na Cultura, que pretende investir R$ 76,1 milhões no setor cultural até 2022. A iniciativa inclui obras, fomento, editais e qualificações para a área.

Esporte

R$ 54,7 milhões

Em novembro, o governo anunciou quase R$ 55 milhões para quatro projetos da Secretaria do Esporte e Lazer. Os projetam incluem melhorias e reformas em espaços esportivos em municípios gaúchos e a promoção de eventos esportivos.

Iconicidades

Até R$ 4,25 milhões

Em junho, o governo apresentou o projeto Iconicidades, que vai destinar até R$ 4,25 milhões para a revitalização de arquiteturas simbólicas no Rio Grande do Sul. Na primeira fase, a iniciativa se concentrará em cinco municípios com, pelo menos, 100 mil habitantes: Cachoeirinha, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e São Leopoldo. Na segunda etapa, cada município terá sua proposta transformada em objeto de um concurso público de arquitetura, que convidará profissionais de todo o país a elaborar os projetos.

As melhores ideias serão premiadas com valores entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, além de contrato para desenvolvimento do projeto executivo para o primeiro colocado. Em contrapartida, os municípios assumirão o compromisso de executar as intervenções previstas e, posteriormente, coordenar localmente a iniciativa.