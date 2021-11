Avançar no Esporte: RS anuncia investimentos de R$ 54,7 milhões para quatro projetos

programa Avançar O governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (9), nova leva de investimentos do. Agora é o Avançar no Esporte, que destinará R$ 54,7 milhões a quatro projetos estratégicos da Secretaria do Esporte e Lazer (Sel) e contempla desde melhorias e reformas em espaços esportivos em municípios do Rio Grande do Sul até a promoção de eventos desportivos.

Desse total, R$ 30 milhões serão aplicados no Programa Estadual de Infraestrutura Esportiva; R$ 15 milhões no Ilumina Esporte; R$ 7,5 milhões em kits e centros estaduais de treinamento esportivo e R$ 2,2 milhões em eventos.

"Viabilizamos essa capacidade de investimento que precisa ser revertida à população em projetos que façam a diferença, e sabemos que o esporte faz muita diferença na vida da população. Queremos que este recurso volte pra a sociedade em forma de transformação nas realidades de cada um, e o esporte tem muitos efeitos positivos na vida das pessoas. Esperamos que o Estado nunca deixe de investir no esporte", explicou o governador Eduardo Leite.

O Avançar no Esporte, assim como os outros planos do projeto Avançar, conta com valores exclusivamente de origem no Tesouro Estadual, fruto das reformas estruturantes realizadas pela atual gestão e de recursos extraordinários das privatizações.

Cada projeto não poderá exceder o valor de R$ 400 mil, e as prefeituras que se habilitarem, em contrapartida, deverão aportar o percentual mínimo de 30% do valor total do projeto solicitado.