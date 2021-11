Novo loteamento comercial de Porto Alegre começa vendas hoje

Mathias Boni

Começam hoje as vendas dos lotes do Tecnópolis, o novo loteamento de terrenos comerciais situado na zona norte de Porto Alegre, que visa a atração de empresas e indústrias para instalação no local. Com aproximadamente 700.000m2 de área total, divididos em 304 lotes em tamanho médio de 1.200m2, o empreendimento, realizado pela urbanizadora Ábaco Brasil, se localizará no Bairro Anchieta, com acessos pela avenida Fernando Ferrari e pela avenida das Indústrias, próximo ao aeroporto, à Fecomércio-RS e à Ceasa.

"A nossa localização é fantástica, muito estratégica pela facilidade de acessos ao redor. Será um empreendimento puramente comercial, sem opções residenciais, e voltado principalmente para empresas de logística, tecnologia, comércio e indústrias sem poluição", comenta Aldo Pinheiro, Diretor Comercial da Ábaco.

A Ábaco Brasil também auxiliará os empresários que desejarem instalar seus negócios no Tecnópolis a obter junto à prefeitura as licenças necessárias para instalação, através de um trabalho de orientação e mediação entre as partes para esse trâmite. O investimento da empresa para a realização do empreendimento será de aproximadamente R$50 milhões, e a expectativa do valor geral de vendas do projeto está em R$360 milhões. O início das obras será em dezembro, e a projeção para o início das operações das primeiras empresas que se instalarem no local é para o fim de 2024.

"Hoje trabalhamos com o prazo de 36 meses após o início das nossas obras para começar as primeiras operações", destaca Aldo Pinheiro.