Banrisul investe R$ 83 milhões em novo data center em Porto Alegre

O Banrisul está investindo R$ 83 milhões em um novo data center em Porto Alegre, no bairro Teresópolis. A estrutura vai controlar a operação computacional do banco. Com a empreitada adiantada, a projeção é inaugurar o data center até o início de 2022. As informações são da coluna Mercado Digital do Jornal do Comércio.

O diretor do Tecnologia e Inovação do Banrisul, Jorge Krug, avalia que o novo data center vai permitir a simplificação da infraestrutura computacional do Banco do Estado. Com isso, haverá mais confiabilidade no armazenamento de dados. Devem trabalhar no local de 100 a 120 colaboradores para manter a operação. O novo prédio é considerado sustentável, com redução de uso de energia e captação de água da chuva para reaproveitamento.