Parque Canoas de Inovação recebe investimento de R$ 400 milhões

Uma das apostas para o desenvolvimento da Região Metropolitana de Porto Alegre, o Parque Canoas de Inovação (PCI) receberá um investimento de R$ 400 milhões. Esse é o valor do aporte que a empresa O Quântico pretende fazer nos próximos 10 anos na construção de um data center.

As informações são da coluna Mercado Digital do Jornal do Comércio. As obras já começaram e a primeira edificação deve ser concluída neste ano, com a inauguração em 2022, com todos os equipamentos. Serão 24 mil metros quadrados em cinco conjuntos para data hall, prédio administrativo e subestação própria de 230 kV.