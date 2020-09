Herval vai investir R$ 75 milhões em planta de Dois Irmãos

O Grupo Herval vai investir R$ 75 milhões na ampliação e melhoria de atividades industriais na planta de móveis e colchões no município de Dois Irmãos, no Vale do Sinos. A expansão da área construída será de 54 mil metros quadrados.

O governo do Estado e a empresa assinaram, na manhã desta sexta-feira (25), por videoconferência, um protocolo de intenção para a realização do aporte. O montante deve ser aplicado até junho de 2024. Os prazos previstos são dezembro de 2021 para o encerramento das obras físicas e junho de 2022 para o começo das operações produtivas. As informações foram divulgadas pelo Palácio Piratini.

De março até setembro, o Grupo Herval contratou 417 trabalhadores em Dois Irmãos – 193 no varejo e 224 na indústria. No total, emprega 2,8 mil pessoas no município. A expectativa é de que esse número de trabalhadores cresça com a ampliação da fábrica.

As tratativas para viabilizar o investimento começaram em fevereiro, quando o governador Eduardo Leite se reuniu com representantes da empresa. Como estímulo, o Estado usou por referência um benefício fiscal do Paraná para o setor na qual a Herval está inserida, além de diferimento no ICMS.

O protocolo de intenções definiu que a Herval se compromete a ampliar os empregos na unidade, priorizando contratação de mão de obra do Estado, e deve priorizar empresas gaúchas para as obras de expansão. O financiamento junto aos bancos públicos gaúchos (BRDE, Badesul e Banrisul) também deve ser priorizado, desde que respeitada a competitividade das propostas.

Por parte do governo, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) ofereceu melhorias de competitividade em relação a crédito presumido de até 5% em saídas internas e interestaduais em uma série de produtos, diferimento de ICMS em importações realizadas utilizando estruturas do Rio Grande do Sul, diferimento parcial para aquisições internas de insumos que excedam 12%, diferimento de ICMS para máquinas e equipamentos adquiridos de fornecedores do Estado e isenção de pagamento do diferencial de alíquota de ICMS para máquinas e equipamentos comprado de outras unidades da federação, desde que não aplicável a alíquota de 4% prevista em legislação federal.

O Grupo Herval é uma empresa gaúcha fundada em 1959. Com sede em Dois Irmãos, integra segmentos diferenciados e está presente em todas as regiões do país. Além da sede, há também parques produtivos em Novo Hamburgo e em Bezerros (PE). Embora a atuação seja mais forte no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o grupo também tem um centro de distribuição em Miami, nos Estados Unidos.

Aproximadamente 14 empresas pertencem ao grupo, que opera 20 marcas nos segmentos de indústria, comércio e serviço. As mais conhecidas são a rede varejista taQi, com forte presença no interior gaúcho (89 unidades no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina), a rede iPlace (maior revendedora da Apple no Brasil, com 138 pontos de venda em 26 Estados) e a marca de colchões e móveis Herval, com fábricas em Pernambuco e no Rio Grande do Sul.