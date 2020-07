Investômetro supera marca de R$ 10 bilhões em 2020

O painel do Jornal do Comércio que afere a soma de investimentos anunciados ou inaugurados ao longo do ano no Rio Grande do Sul superou a marca dos R$ 10 bilhões em julho. A boa notícia para o Estado, em meio à pandemia, está registrada no JC Investômetro, que lista aportes de 55 empreendimentos reportados pelo Jornal do Comércio desde o início do ano, que totalizam R$ 10.225.200.000,00.

O hotsite do Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul 2020 é atualizado de forma permanente, mapeando a inauguração de novas lojas, a ampliação de fábricas, a instalação de novos equipamentos e serviços, além de aportes em infraestrutura nos municípios gaúchos.

O projeto Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul foi criado em 2018 e está em sua terceira temporada, mapeando aportes fundamentais para o desenvolvimento econômico no Estado. É feito a partir de matérias publicadas no Jornal do Comércio sobre negócios e empreendimentos com aportes significativos, acima de R$ 10 milhões,feitos no Rio Grande do Sul.