'Alta de mais de 40% no Investômetro é coerente com o que sentimos no banco', diz diretor do BRDE

Patrícia Comunello

A demanda por crédito aumentou no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o que reforça os números do Investômetro, ferramenta digital de monitoramento de novos empreendimentos na economia gaúcha que está no site do Jornal do Comércio. Semelhante a um indicador, o Investômetro, criado no ano passado, faz pare do Anuário de Investimentos

Nesta segunda-feira (2), o JC lançou a edição de 2019 do anuário, em evento na Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Centro Histórico.

O vice-presidente e diretor de Planejamento e Financeiro do banco no Rio Grande do Sul, Luiz Corrêa Noronha, destacou que "acredita muito no anuário".

"Os números que ele apresenta, mesmo sendo valores de projetos acima de R$ 10 milhões, seguem o que temos registrado no banco", valoriza Noronha, citando que vai sugerir que a coordenação da plataforma considere incluir investimentos abaixo de R$ 10 milhões. "Nosso tíquete médio é inferior a este valor."

"A notícia de alta do Investômetro de mais de 40% em um ano é muito boa e bastante coerente com o que estamos sentindo no banco. A procura por crédito aumentou, a inadimplência diminuiu e a recuperação de crédito é muito boa", elenca o diretor. A variação é apontada com o volume de R$ 24 bilhões, identificado no ano passado frente R$ 31,2 bilhões até novembro deste ano.

"O crescimento de 2018 para 2019 é muito coerente com a avaliação que fazemos dentro do banco. Essa melhoria dá ânimo aos empreendedores", aposta Noronha.

Sobre 2020, o diretor espera aumento de aportes dos setores, mas "nada sobrenatural". "O investimento vai crescer em um fluxo razoável, e assim que tem de ser. É importante crescer um pouquinho a cada ano e nunca parar de crescer."