'Anuário de Investimentos pode motivar empresas que estão na dúvida sobre futuro', diz Sicredi

Patrícia Comunello

Além de falar do desempenho e aplicações em tecnologia e expansão da rede de agências, o vice-presidente da Central Sicredi Sul, Marcio Port, destacou, no evento que lança o Anuário de Investimentos 2019 , nesta segunda-feira (2), que a publicação pode motivar empresas a destravar planos para 2020.

“Muitas empresas não sabem o que esperar de 2020. Ao ver todo esse investimento acontecer pode dar motivação para quem está na dúvida”, pontuou Port.

O vice-presidente citou que, em 2019, a cooperativa abriu mais agências . Port frisou que os investimentos são necessários para o médio e longo prazo no País.

O caderno especial do Jornal do Comércio Anuário de Investimentos RS 2019 reúne os maiores aportes da iniciativa privada e do setor público ao longo deste ano no Estado.