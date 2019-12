Anuário mostra alta de 42% nos investimentos no Rio Grande do Sul em 2019

Resultado do levantamento foi apresentado em reunião-almoço no Palácio do Comércio MARCO QUINTANA/JC

Patrícia Comunello

Jornal do Comércio em Porto Alegre. Mesmo com a economia ainda em marcha lenta, o quadro de investimentos em novos projetos no Rio Grande do Sul indica que as empresas apostam no futuro. Este é um dos diagnósticos do Anuário de Investimentos 2019 , lançado nesta segunda-feira (2) em evento doem Porto Alegre.

A publicação, tanto na versão impressa como nas plataformas digitais do Jornal, mostra que os investimentos crescem 42% este ano frente a 2018, considerando os dados do anuário do ano passado, quando a publicação estreou.

O Anuário também tem o Investômetro, ferramenta que atualiza os dados a cada momento em que um novo empreendimento é anunciado. O editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, explicou que a publicação considera projetos acima de R$ 10 milhões no Rio Grande do Sul. Ele observou que o Anuário está sempre de olho em áreas de atração de investimento do governo gaúcho. "Este ano uma novidade também é a análise setorial sobre os números e o que eles impactam no cenário da economia gaúcha."