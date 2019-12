Presidente da CMPC destaca investimento no Rio Grande do Sul

Patrícia Comunello

O diretor da CMPC, Mauricio Harger, projetou mais investimentos no Rio Grande do Sul e citou que, em 10 anos de chegada da companhia chilena ao Estado, investiu R$ 12 bilhões. O CEO é palestrante do evento que lança o Anuário de Investimentos de 2019 , que foi publicado nesta segunda-feira (2) na edição impressa e nos canais digitais do Jornal do Comércio.

O maior aporte foi na expansão da planta de Guaíba. “Mas todo ano aportamos R$ 1,4 bilhão na compra de materiais e serviços. Deste aporte, R$ 1 bilhão fica no Estado, e metade em Guaíba”, diz Harger.

O CEO citou ainda que a companhia aplica R$ 30 milhões em projetos sociais. “É o maior projeto social corporativo no Estão”, destacou. Um dos novos projetos será a revitalização da orla do Guaíba, no lado da cidade onde fica a planta de celulose.

Na exposição que fez sobre a trajetória da companhia na economia local, o CEO citou que foram definidas novas metas de sustentabilidade nos próximos anos no País. "O grupo se comprometeu a conservar 100 hectare e reduzir em 50% as emissões de carbono e em 25% o uso de água nas suas instalações", pontuou Harger, lembrando que a unidade de Guaíba tem hoje 0% de resíduos.