Vencedores foram homenageados na Assembleia Legislativa

Vinte e sete empresas, organizações, entidades e municípios do Rio Grande do Sul foram homenageados no dia 27 de novembro, em cerimônia realizada no Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa, com troféus e medalhas alusivas ao 20º Prêmio Responsabilidade Social, oferecido pelo Parlamento gaúcho. Divididos em 10 categorias, os agraciados foram reconhecidos por suas ações e iniciativas em prol da comunidade e do meio ambiente ao longo do ano de 2018.

Antes da entrega das distinções, criadas pelo artista plástico José Carlos Moura, o coordenador da comissão mista que julga os trabalhos inscritos, Guilherme Borba, falou sobre o significado do prêmio. O representante da Organização Não Governamental Parceiros Voluntários abriu sua manifestação destacando todos que, ao longo das últimas duas décadas, foram certificados, medalhistas e receberam troféus, contribuindo para a consolidação da responsabilidade social no Rio Grande do Sul. "O objetivo do prêmio é que todas as instituições gaúchas possam inserir em seus processos decisórios a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. Desde 2015, temos a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas), que certamente, hoje, são os nossos norteadores. Trabalhar a responsabilidade social pelo reconhecimento das instituições é fortalecer o sentimento de pertencimento do povo gaúcho. E precisamos fortalecer esse sentimento", afirmou Borba.

Segundo ele, é impossível falar em transformação social sem a participação social. Reconhecer instituições da gestão pública, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada, alertou o coordenador-geral do evento, é uma forma de consolidar essa cultura e estimular a multiplicação de iniciativas como essas, "para que, daqui a 20 anos, possamos estar ainda melhores". "Hoje, as mulheres recebem 70% do salário dos homens, e, nesse ritmo, só teremos igualdade em 2047. Os negros recebem 50% do salário dos brancos, e, nesse ritmo, só em 2089 haverá igualdade. Temos muito a fazer", completou Borba.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luis Augusto Lara (PTB), também se dirigiu ao público para exaltar o empenho e a dedicação de quem busca soluções em períodos difíceis. "Num momento em que passamos pela maior crise dos últimos 50 anos no País, quem consegue fazer o que estão fazendo essas empresas, prefeituras e pessoas, merece ser homenageado por um Parlamento de quase 200 anos de história, porque esses cases são paradigmas de como vencer a crise. Enfrentamos o momento mais difícil da história, com redução de repasses de recursos da União aos municípios, o governo do Estado atrasa o pagamento do salário dos servidores há quase 50 meses, temos uma das maiores cargas tributárias do Brasil, um dos sistemas mais burocratizados. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais hostis a investimentos, o que dificulta o trabalho de quem quer empreender e destravar. Então temos de homenagear os vencedores deste ano, os paradigmas",disse.

Conforme o parlamentar, para sair da crise, é preciso reunir, aproximar, somar esforços. "Os governos têm de se abrir mais, e a iniciativa privada tem de participar mais, sob pena de precisarmos trabalhar para pagar ainda mais imposto. Porque se deixar só na mão dos governos, a medida mais rápida é o aumento de imposto, o que sufoca nossa economia, nos deixa menos competitivos", disse Lara.