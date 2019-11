Cooperativa Dália Alimentos inaugura novo frigorífico

Conhecida pela produção de laticínios e carne suína, a Dália Alimentos decidiu diversificar as operações e inaugura no dia 13 de dezembro um frigorífico de aves no município de Arroio do Meio, a 23 quilômetros da matriz, em Encantado. A nova planta, que começou a ser construída em 2018, começará a funcionar com capacidade para abater 55 mil frangos por dia, mas já está projetada para chegar a 165 mil cabeças por dia.

Os abates iniciarão efetivamente em janeiro de 2020 e os produtos serão destinados aos mercados interno e externo. O projeto não se limita à nova planta industrial, que terá 18 mil metros quadrados, produzirá também farinha de origem animal e rações e deve gerar 350 empregos diretos.

O chamado “Programa Frango de Corte” inclui ainda um incubatório construído pela Dália em Mato Leitão, uma granja de aves matrizes instalada por funcionários da cooperativa reunidos na América Sociedade Avícola (ASA) em Vale Verde e nove condomínios para a criação de frangos de corte montados por produtores associados em oito municípios da região.

O investimento totaliza R$ 190,5 milhões. Só o complexo industrial e o incubatório, bancados com recursos da cooperativa, custaram R$ 96 milhões e R$ 12 milhões, respectivamente. A Dália também tem uma cota na granja de matrizes, que exigiu aportes de R$ 15 milhões, e em cada um dos condomínios de criação de frangos em Anta Gorda, Cruzeiro do Sul, Encantado, Mato Leitão, Marques de Souza, Venâncio Aires, Vespasiano Corrêa e Relvado, que somaram investimentos de R$ 67,5 milhões.

Fundada em 1947, a Dália tem 3,1 mil associados e 2,2 mil funcionários, sem contar as futuras contratações para o novo frigorífico. Em Encantado, abate 2,7 mil suínos por dia e em Arroio do Meio mantém ainda a unidade de laticínios com capacidade de recebimento de 1,1 milhão de litros por dia. A cooperativa projeta um faturamento bruto de R$ 1,3 bilhão neste ano, com alta de 18% sobre 2018.