Cooperativa Central Aurora inaugura novo CD no Estado

A Cooperativa Central Aurora, com sede em Chapecó (SC), inaugurou em setembro uma nova unidade de vendas e um centro de distribuição em Passo Fundo. As instalações foram construídas pela ReiterLog em um terreno com área total de 50 mil metros quadrados e arrendadas para a central cooperativista por dez anos. O investimento somou R$ 20 milhões.

A estrutura, que inclui o CD com 6,1 mil metros quadrados e um pátio de 15 mil metros quadrados para manobra de veículos, atenderá a 242 municípios das regiões nordeste, centro-oeste e sudeste do Estado. A unidade criou 62 empregos diretos, 200 indiretos e terceirizados e deve gerar uma receita bruta de R$ 137 milhões em 2019 e de R$ 151 milhões em 2020, segundo a Aurora.

Este é o segundo CD da Aurora no Estado. O outro fica em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. A central mantém ainda no Estado dois frigoríficos de suínos e um de aves, uma fábrica de rações e um incubatório de aves distribuídos entre os municípios de Erechim, Sarandi e Aratiba.

Em todo o país a Aurora conta com quatro centros de distribuição, 39 unidades armazenadoras junto às plantas industriais e unidades de venda, oito frigoríficos de suínos, sete frigoríficos de aves e uma indústria de lácteos. Dona das marcas Aurora, Peperi e Nobre, teve faturamento bruto de R$ 9,1 bilhões em 2018 e prevê alcançar R$ 10 bilhões em 2019.