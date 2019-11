NC Energias Renováveis amplia capacidade de parque em Rio Grande

Complexo eólico Corredor do Senandes receberá acréscimo de 80 megawatts (MW) de potência ACERVO ODEBRECHT/DIVULGAÇÃO/JC

O complexo eólico Corredor do Senandes, em Rio Grande, receberá um acréscimo de 80 megawatts (MW) de potência à capacidade atual de 108 MW, que equivale a cerca de 3% da demanda média de energia do Estado. O parque vendeu energia para o Sistema Interligado Nacional em leilão realizado em 2011, mas a ampliação será destinada a abastecer empresas pertencentes ao grupo controlador, o NC, que conta com várias companhias como a EMS, Brace Pharma (EUA) e NSC Comunicação (antiga RBS Santa Catarina).

O grupo adquiriu o parque gaúcho da Odebrecht Energia em 2016 e agora a Epcor Energia, desenvolvedora de empreendimento eólicos e fotovoltaicos, fará a ampliação do complexo. A empresa espera obter as licenças ambientais para iniciar as obras em 2020 e concluí-las em menos de um ano. A iniciativa deve absorver investimento de R$ 320 milhões.