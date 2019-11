Aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo serão modernizados

A Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul anunciou em setembro a liberação de R$ 88 milhões do governo federal para a ampliação e modernização dos aeroportos regionais de Passo Fundo e Santo Ângelo. Cada um deles receberá R$ 44 milhões, dentro do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS).

As obras no aeroporto Lauro Kurtz, de Passo Fundo, devem iniciar ainda neste ano e incluem a construção de um novo terminal de passageiros e de um novo pátio para estacionamento das aeronaves, além da recuperação da pista de pousos e decolagens. O trabalho deve durar 12 meses. Quanto ao aeroporto Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo, a estimativa da secretaria é abrir a licitação para a execução das obras até o início de 2020.