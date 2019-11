DAER destina R$ 301,4 milhões para obras em rodovias

O governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), vai investir R$ 301,4 milhões na melhoria e conclusão de rodovias estaduais em todas as regiões do Estado neste ano. O maior investimento, de R$ 131 milhões, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), será na duplicação da ERS-118, na região metropolitana de Porto Alegre, uma obra considerada prioritária para o governo e que deve ser concluída até o fim de 2020.

A duplicação da rodovia iniciou em 2002, mas desde então o cronograma sofreu uma série de mudanças por diferentes motivos, que vão da rescisão de contrato com as construtoras responsáveis até atrasos no fornecimento de materiais. A obra tem 21,5 quilômetros desde o entroncamento com a BR-116, em Sapucaia do Sul, até a BR-290 (Freeway), em Gravataí.

O restante do investimento será destinado para a recuperação e conservação de rodovias, pontes, acessos municipais, sinalização, melhorias em vias urbanas mediante convênios municipais, aquisição de veículos e equipamentos para o Comando Rodoviário da Brigada Militar. A maior parte do valor (R$ 136 milhões) será liberada pelo Tesouro do Estado e R$ 34,4 milhões serão obtidos por meio da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (Cide).