Banrisul aposta na transformação digital

Banco conta atualmente por 518 agências, sendo 495 delas no Rio Grande do Sul MARCELO G. RIBEIRO/JC

O Banrisul prevê investir R$ 402,2 milhões ao longo de 2019 em modernização tecnológica, reformas e ampliações de agências em operação no Estado. De acordo com o banco, neste ano não haverá expansão do número de pontos de atendimento formado por 518 agências, sendo 495 no Rio Grande do Sul.

Só os aportes em tecnologia absorverão 90% do total de investimentos, como parte da estratégia de promover a transformação digital do banco para prestar melhores serviços aos clientes e adequá-los às novas tendências do setor financeiro. Os projetos executados incluem, por exemplo, o reforço dos mecanismos de segurança em operações como o acesso dos funcionários aos sistemas de negócios, a autenticação dos usuários de cartão de crédito em transações on-line e o acesso aos canais de internet banking.

O Banrisul também renovou a certificação em protocolos de segurança necessários à manutenção da adquirência de operações com os cartões Visa, Mastercard e Elo pela rede Vero, assim como estabeleceu os requisitos de segurança para a emissão do cartão de crédito sem contato e para a realização de transações de e-commerce. Conforme o Banrisul, foram modernizados ainda o sistema de investimento em depósito a prazo, com a oferta de novos produtos e informações aos clientes, e implantado um portal para a área de seguros, previdência e capitalização, entre outras melhorias.