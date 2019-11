Incorporadora Infinita quer reabrir o antigo Plazinha em 2021

A Incorporadora Infinita - Estrutura de Negócios investiu R$ 45 milhões na compra e reformulação do antigo hotel Plazinha, no centro histórico de Porto Alegre. As obras vão de dezembro deste ano até dezembro de 2020 e quando o empreendimento abrir as portas, em 2021, serão oferecidos 182 apartamentos entre 20 e 30 metros quadrados, decorados e mobiliados, em diversas modalidades de locação, de curto ou longo prazo. Com o conceito de “moradia sob demanda”, o prédio receberá o nome Infinita Town. Co. e terá ainda três andares dedicados a um complexo gastronômico e cultural, aberto ao público.

Já para o público interno haverá vários serviços disponíveis por meio de aplicativos, como locação de carros, bicicletas e patinetes. Os últimos andares do edifício serão destinados a uma área para “coworking”, espaço gourmet e um terraço com piscina e área de convivência. O Infinita Town. Co. também oferecerá uma visão panorâmica de Porto Alegre e do Guaíba, isto porque será colocada uma estrutura de vidro no último pavimento. As características originais do prédio, no entanto, serão preservadas, de acordo com os empreendedores.