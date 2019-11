Hospital Unimed Pelotas

Com maior parte dos recursos financiada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), foi inaugurado em junho o Hospital Unimed de Pelotas, com 60 leitos e 10,7 mil metros quadrados de área construída. O investimento total foi de R$ 32 milhões, sendo R$ 23,5 milhões oriundos do BRDE. O hospital tem capacidade para atender 250 pessoas por dia e conta com quatro blocos cirúrgicos, laboratório de análises clínicas e centro de imagem. A unidade gerou 252 novos empregos.

Origem da empresa: Brasil

Brasil Cidade: Pelotas

Investimento: R$ 32 milhões

Estágio: Inaugurado

Previsão: 2019