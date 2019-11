Nexteer Sistemas Automotivos vai ampliar operação

A empresa recebeu, em outubro, licença da prefeitura para ampliar a fábrica de bombas de direção hidráulica, semieixos e sistemas de direção elétrica na zona norte de Porto Alegre. A expansão receberá investimentos de R$ 57 milhões, deve gerar 100 empregos diretos e será concluída no fim do ano que vem.

A empresa opera na cidade desde 1998 e fornece autopeças para as montadoras Fiat, em Minas Gerais, Peugeot, no Rio de Janeiro e na Argentina, e Renault, no Paraná. O empreendimento recebeu incentivos fiscais do Fundo Operação-Empresa do governo do Estado (Fundopem).