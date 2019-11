Indústrias migram para o Polo Integrado da Química Montenegro

Sete empresas de Porto Alegre, Cachoeirinha e Campo Bom assinaram em setembro manifestações de interesse em transferir suas operações para o Polo Integrado da Química que está em implantação em uma área de 700 hectares dentro do distrito industrial de Montenegro, que pertence ao governo do Estado. O investimento estimado chega a R$ 200 milhões entre todas as indústrias, que buscam um espaço mais adequado para ampliar a produção.

As novas unidades industriais devem entrar em operação em 2021. O projeto para implantar o polo começou a ser debatido em 2017 entre o Sindicato das Indústrias Químicas do Rio Grande do Sul (Sindiquim-RS) e o governo estadual, que concordou em vender os lotes às empresas por preços inferiores aos de mercado. A Braskem também apoiou a iniciativa por meio da aproximação entre as partes interessadas.

Entre as vantagens do local, que oferece 27 lotes na primeira fase do projeto, estão a disponibilidade de infraestrutura, incluindo energia, rede de fibra ótica, ampla malha viária e proximidade do terminal hidroviário Santa Clara, no polo petroquímico de Triunfo. A área conta ainda com sistema de tratamento de efluentes líquidos e espaço destinado a empresas prestadoras de serviços. As indústrias que já confirmaram a intenção de transferir as operações para o novo polo fabricam desde tintas (Kresil e Tecpon) e cosméticos (Memphis, Rochadel, Quimicamar e Botanik) até produtos de limpeza doméstica e automotiva, sabonetes, antissépticos, inseticidas e repelentes (Crivella).