Projeto Fosfato Três Estradas recebe licença prévia

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu em outubro a licença prévia para o projeto Fosfato Três Estradas da Águia Fertilizantes, em Lavras do Sul, no sul do Estado. Os investimentos superam R$ 400 milhões e a estimativa é que serão gerados 700 empregos temporários durante a implantação das obras e 350 permanentes na operação da mina.

A empresa pretende extrair, beneficiar e comercializar minério de fosfato para elaboração de produtos e matérias-primas para agricultura e indústrias de fertilizantes. O plano é transformar o minério em uma unidade industrial a ser construída na própria cidade a 320 quilômetros de Porto Alegre. Controlada por investidores australianos, a Águia é uma empresa listada na Bolsa de Valores de Sydney, na Austrália.