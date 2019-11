Marcopolo investe R$ 73,7 milhões em Caxias do Sul

A fabricante de carrocerias de ônibus Marcopolo investiu R$ 73,7 milhões em suas operações em Caxias do Sul nos nove primeiros meses de 2019. Deste total, R$ 72 milhões foram aplicados na unidade da Marcopolo, incluindo máquinas e equipamentos (R$ 50,3 milhões), prédios e benfeitorias (R$ 13,72 milhões), softwares e equipamentos de informática (R$ 6,7 milhões) e outras imobilizações (R$ 1,3 milhão). A controlada San Marino (Neobus), também em Caxias do Sul, recebeu R$ 1,7 milhão.

Parte significativa do valor foi aplicado no seu novo centro de fabricação de componentes e subconjuntos metálicos da Marcopolo. A nova unidade, que iniciou a operação em fevereiro deste ano e representa investimentos totais de cerca de R$ 70 milhões, unifica a produção de itens até então distribuída em diferentes plantas industriais.

Com 19,6 mil metros quadrados de área construída, o novo centro tem infraestrutura para receber equipamentos com tecnologias da indústria 4.0, sistemas de renovação de ar e revestimento que proporcionam maior conforto térmico, iluminação por LED com regulagem automática e instalações que facilitam o fluxo de pessoas e materiais com maior segurança.