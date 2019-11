Corsan investirá R$ 1 milhão em estação de tratamento de esgoto em Venâncio Aires

A ordem de serviço para melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e na Estação de Bombeamento de Água da Corsan em Venâncio Aires foi assinada na terça-feira, na prefeitura. Além disso, o encontro entre ainda contou com a assinatura de um termo aditivo no contrato com o Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, de R$ 250 mil, que prevê a substituição de redes de água nos dez bairros contemplados com o programa Mobilidade Urbana, cujo investimento de R$ 20 milhões possibilitará a pavimentação de 67 quadras. O investimento nas obras é de R$ 1 milhão, que serão utilizados em infraestrutura da ETE, além de melhorias tecnológicas, automação de equipamentos e do processo do tratamento de esgoto.