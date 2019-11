Projetos em infraestrutura atraem as construtoras

Após ampliação dos terminais de embarque e obra do edifício-garagem, espera-se pelo prolongamento da pista do aeroporto FRAPORT/DIVULGAÇÃO/JC

A estagnação do parque industrial do País atingiu também os investimentos em novas obras nesse segmento. Fruto das dificuldades enfrentadas nos últimos cinco anos, não há expansão. E, no Rio Grande do Sul, o impacto da atual conjuntura recai de forma ainda mais contundente na construção pesada.