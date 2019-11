Porto Capital mesclará história e progresso

Antiga capela do hospital também será revitalizada no projeto MARCO QUINTANA/JC

Depois de um longo tempo abandonado e sem perspectiva, o antigo prédio do Hospital da Criança Santo Antônio, localizado na avenida Ceará, terá uma nova utilidade. Fechado em 2002, quando a instituição mudou de local e passou a operar junto ao complexo da Santa Casa de Porto Alegre, a área recebeu projetos que não foram levados à frente e, após a compra pela R.Correa Engenharia, será transformada por empreendimentos residenciais e comerciais, mantendo a estrutura do prédio do hospital.