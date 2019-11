Sicredi prepara novas soluções digitais para 2020

Cento e noventa pessoas trabalham diariamente focadas no desenvolvimento da plataforma que suportará o crescimento do Sicredi nos próximos anos. O QG para pensar e criar o futuro foi montado no Tecnopuc, um dos mais importantes parques científicos e tecnológicos do País, com sede em Porto Alegre. A virada definitiva de chave do sistema atual para esse mais moderno, capaz de facilitar, por exemplo, a conexão direta com as startups, acontecerá em 2023. Mas os resultados positivos desse projeto, que receberá investimentos na ordem de R$ 700 milhões, já estão sendo sentidos, tanto no aumento da agilidade e da simplicidade nos processos como nas novas soluções, que já começam a ser lançadas. "Estamos no meio da transformação digital, mas ela está viva no Sicredi, pois já estamos usufruindo das modernizações feitas", aponta o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.