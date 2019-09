Piazza Salton terá investimento de R$ 147 milhões

O histórico prédio da Vinícola Salton, no Centro de Bento Gonçalves, será transformado em um shopping center a céu aberto, com espaço também para torres residenciais de apartamentos de alto padrão. O Piazza Salton, como foi batizado o conjunto de lojas e apartamentos, terá investimento de cerca de R$ 147 milhões e manterá a fachada do prédio original, tombado pelo patrimônio histórico, além da chaminé da fábrica da vinícola. A área comercial deverá ser entregue em maio de 2021 e os apartamentos em 2022.

Atualmente, o empreendimento passa pelo processo de fundações, no qual já foram aplicados mais de R$ 10 milhões. Serão construídos 37 mil metros quadrados, dos quais 10 mil metros quadrados de área comercial. O empreendimento contará com uma praça central multiuso, cercada por megalojas e um estacionamento rotativo e coberto de mais de 1,5 mil vagas. O complexo terá ainda uma enoteca, espelho d'água no entorno da chaminé centenária e um parque infantil. Lojas e escritórios boutique, grandes redes de vestuário, de calçados e restaurantes, além de marcas consagradas de fast food também estão confirmadas no empreendimento.