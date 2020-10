Sest/Senat investirá R$ 200 milhões em novas unidades e ampliações no Rio Grande do Sul

O braço de aprendizagem e treinamento do setor de transportes no Rio Grande do Sul projeta investimento de R$ 200 milhões nos próximos quatro anos em construção de cinco novas unidades e ampliação e melhorias na rede existente.

O aporte está no plano do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat-RS) a ser executado, esclarece, por nota, o futuro presidente do conselho regional da instituição, Afrânio Kieling, que assume o posto neste sábado (17), em evento virtual.

Kieling preside a Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul).

O Sest/Senat-RS tem operações em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Lajeado, Ijuí, Passo Fundo, Carazinho, Santa Rosa, Uruguaiana, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria.

Das novas unidades previstas, uma será na Capital, na região do Porto Seco, e as demais em Santana do Livramento, Cachoeira do Sul, Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul. Já Lajeado, Ijuí e Rio Grande terão sedes novas e próprias, a serem também construídas. "Os projetos estão em diferentes fases, mas todos já têm terreno", diz a instituição.

Livramento será a primeira unidade a ficar pronta, em fevereiro de 2021.

A rede que integra o chamado sistema S oferece serviços de saúde e cursos de desenvolvimento profissional para trabalhadores de todos os modais do setor, sejam funcionários de empresas ou trabalhadores autônomos.