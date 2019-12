Tecnologia ajuda na rotina, mas ainda é entrave para escritórios de advocacia

software jurídico Nove em cada dez escritórios de advocacia consideram importante o uso de um. No entanto, menos da metade dos escritórios investe nesse tipo de ferramenta, conforme aponta um estudo realizado em 2018 pelo Centro de Ensino em Pesquisa e Inovação (CEPI) da Escola de Direito da FGV.

Foram entrevistados profissionais que atuam no setor de inovação criando produtos tecnológicos para a advocacia e 403 escritórios de diferentes portes.

Denominada “O futuro das profissões jurídicas: você está preparad@?”, a pesquisa realizada pela FGV indica alguns dados interessantes relacionados ao impacto da tecnologia na advocacia.

1. Impactos da tecnologia na advocacia

Por se tratar de um mercado tradicional, muita gente acreditava que a tecnologia encontraria barreiras para entrar no mundo jurídico. No entanto, softwares jurídicos, processo eletrônico, certificação digital, programas de chatbot e até robôs demonstram que a tecnologia não apenas é uma realidade para os advogados, como também um caminho sem volta.

Segundo o estudo realizado pelo CEPI, os impactos da tecnologia na advocacia apontam dados bastante interessantes. Mesmo com a resistência de muitos profissionais em adotar estas ferramentas, a realidade da advocacia vem se transformando bastante devido à tecnologia.

O contencioso de massa e a demanda por softwares jurídicos

Boa parte dos escritórios que faz uso de um software jurídico atua no contencioso de massa. A própria dinâmica da área faz com que esse tipo de ferramenta se torne necessária, seja para sistematizar o acompanhamento de processos, seja para melhorar a comunicação com o cliente.

Segundo aponta o estudo da FGV, são cinco os motivos que tornam o uso da tecnologia algo essencial para quem atua no contencioso de massa.

A crescente pressão de clientes pela redução do preço pago por processos;

Os elevados custos de gestão associados ao grande volume de processos;

A grande repetição de argumentos jurídicos apresentados nas demandas;

A expectativa de que a automação é capaz de reduzir as falhas humanas;

O interesse em melhorar a visualização dos processos e a produção de relatório.

De fato, os softwares jurídicos são capazes de sistematizar todos os dados e informações de processos e clientes garantindo mais agilidade na realização dos serviços.

Além disso, através dele é possível gerar relatórios que facilitam a compreensão de informações considerado um grande volume de processos.

2. Automação de serviços de back office

De acordo com a pesquisa, as atividades de back office realizadas por secretárias e paralegais estão desaparecendo gradativamente. Em especial as tarefas repetitivas, como elaboração de cartas e petições de baixa complexidade por exemplo, estão sendo substituídas pelas funcionalidades dos softwares.

Segundo os advogados entrevistados, não existe uma substituição de profissionais, mas sim de tarefas. Hoje, com a automatização do back office, o foco passa a ser as tarefas que impactam mais na qualidade e nos resultados do escritório.

software para escritório de advocacia De fato, com um bom, é possível automatizar a verificação de publicações e intimações, além do andamento de processos, por exemplo.

Esse tipo de funcionalidade é outro fator que chama a atenção dos escritórios e faz com que os softwares se tornem mais atrativos para o advogado.

3. Novos profissionais nos escritórios de advocacia

Outro fato interessante apontado pelo estudo diz respeito à contratação de profissionais de outras áreas para fazer parte do quadro de colaboradores do escritório.

Para gerar inovação e aumentar a produtividade, alguns escritórios estão investindo em engenheiros de produção, cientista da computação, entre outros.

A ideia é reunir conhecimentos para aprimorar a gestão do escritório e as rotinas, garantindo assim mais agilidade e eficiência na execução dos serviços jurídicos.

4. Preferência por tecnologias integradas

Por fim, o estudo aponta que existe uma tendência entre os escritórios em buscar ferramentas que se adaptem às rotinas do escritório e não o contrário.

De fato, a usabilidade é um dos grande entraves para quem quer adotar um software jurídico e ferramentas tecnológicas. Hoje, a maioria dos escritórios já possui rotinas próprias e sistemas que, bem ou mal, funcionam.

Muitas vezes, ao adotar um software que não é fácil de operar e demanda estudos e suporte constante, a produtividade cai e muitos advogados acabam não aderindo ao sistema.

A busca por soluções padronizadas é uma característica comum aos escritórios e profissionais na hora de procurar e escolher um software para escritório de advocacia e outras ferramentas.

5. A tecnologia como entrave

Embora muitos escritórios reconheçam a importância dos softwares jurídicos, muitos ainda resistem porque já possuem rotinas próprias e dados que foram armazenados e coletados em sistemas particulares.

Em muitos casos, a adoção gera transtorno no dia a dia e quando é muito padronizada e distante da realidade do escritório, a tendência é que os profissionais acabem por não utilizá-lo.

Hoje existem diferentes tipos de software jurídico no mercado e muitos já contam com uma excelente usabilidade. Logo, a tendência é que esse entrave seja solucionado na medida em que mais advogados entrem em contato com essas ferramentas.