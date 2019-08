Casa JC sedia evento sobre inovação no agronegócio

Nesta quarta-feira (28), evento naabordou aspectos como treinamento e colaboração como formadores do novo cenário do agronegócio gaúcho. O painel foi mediado pela jornalista de tecnologia e inovação do JC, Patricia Knebel, e trouxe para compartilhar suas experiências o secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luís Lamb, o fundador da Aegro, Pedro Dusso, o coordenador de marketing de produto da Stara, Jonas Reis, e o CEO e fundador da Eirene Solutions, Eduardo Marckmann, premiado com o troféu O Futuro da Terra 2019 . Confira a cobertura completa do evento clicando aqui