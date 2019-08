Autoridades e leitores visitam a Casa JC

O primeiro final de semana e a segunda-feira de Expointer foram movimentados na Casa JC. Mesmo quando não estavam acontecendo eventos, autoridades e leitores passaram pelo local para conversar com os jornalistas, ler o jornal do dia e degustar os cafés Andorra. A Casa JC fica na rua do Boulevard, próximo ao portão 6, e é aberta para visitantes diariamente das 9h às 19h. Confira algumas pessoas que já passaram por lá: