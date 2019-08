JC e Fapergs entregam troféu O Futuro da Terra

Importantes projetos de inovação, empreendedorismo e sustentabilidade no agronegócio gaúcho foram reconhecidos na noite desta segunda-feira (26) com o Prêmio O Futuro da Terra. Em sua 23ª edição, a premiação, promovida pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) destacou oito profissionais (entre pesquisadores, técnicos e empreendedores) de diferentes instituições em cerimônia no auditório da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), no Parque de Exposições Assis Brasil, durante a 42ª Expointer.

Em seu discurso, o diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, afirmou que o prêmio O Futuro da Terra marca o respeito aos homens e mulheres, pesquisadores e técnicos, que trabalham para a manutenção e o crescimento das cadeias produtivas gaúchas. Segundo Tumelero, a honraria destaca trabalhos de pesquisadores gaúchos "pela representatividade e relevância na melhoria das técnicas utilizadas no campo pelos produtores rurais".

O evento contou com a presença ilustre do governador Eduardo Leite, que afirmou que são os pesquisadores que geram a inovação e lembram que o melhor do Rio Grande do Sul é seu povo. "Temos riquezas naturais e alavancas de desenvolvimento. Mas, sem a vocação empreendedora de nossa gente, não ocuparíamos esse protagonismo nacional", destacou.

OS PREMIADOS:

PRÊMIO ESPECIAL: Ibanor Anghinoni (UFRGS)

CADEIAS DE PRODUÇÃO E ALTERNATIVAS AGRÍCOLAS: Jerson Vanderlei Carús Guedes (UFSM)

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA RURAL: Jackson Freitas Brilhante de São José (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - RS) | Renar João Bender (UFRGS)

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: Luiza Rodrigues Redaelli (UFRGS)

STARTUP DO AGRONEGÓCIO: Eirene Solutions | Raks Tecnologia Rural | Cowmed