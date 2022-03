Nova urna eletrônica para eleições de 2022 é demonstrada em Porto Alegre

O modelo de urna eletrônica que será utilizado nas eleições de 2022 foi demonstrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) nesta quinta-feira (24), em Porto Alegre. A novidade deve substituir 40% dos equipamentos utilizados atualmente em cada estado brasileiro.

A urna foi apresentada pelo coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo. Segundo o especialista, ela possui uma série de atualizações referentes à arquitetura de segurança e acessibilidade. Além disso, é o primeiro modelo com uma nova concepção de tela touch screen para mesário e eleitor.

Quanto à tecnologia, a principal novidade é a integração de um dispositivo criptográfico avançado — o EdDSA E520.

“O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) define regras, no Brasil, para dispositivos criptográficos de assinatura. Nós criamos um padrão que é superior ao padrão especificado. Usamos uma biblioteca criptográfica com algoritmos que estão entre os melhores do mundo, muito mais à frente dos utilizados no mercado”, destaca Azevedo. “Do ponto de vista geral, ela é 18 vezes mais rápida que a urna de 2015, que é o modelo anterior”.

O sistema operacional agora inclui o idioma de libras, no canto inferior direito da tela. Mais inovador ainda é que a estrutura da máquina viabiliza a operação por pessoas tetraplégicas sem auxílio de outro cidadão, protegendo os direitos constitucionais à liberdade e o sigilo do voto do eleitor. Isso acontece através de uma conexão lateral, onde pode ser acoplado um computador independente que simula o teclado cifrado da urna. Através de uma câmera coordenada com tela, é possível votar apenas com o movimento dos olhos e boca.

Tudo isso é feito com a segurança necessária para prevenir fraudes, como ressalta Azevedo. O modelo de urna eletrônica desenvolvido no Brasil serve de inspiração para diversos outros países — ainda assim, existem questionamentos por parte da população sobre a possibilidade de fraude eleitoral. Segundo a autoridade, o cenário é altamente improvável.

“Tudo que é desenvolvido para a urna eletrônica é testado somente na urna eletrônica”, explica Azevedo.

De forma simplificada, o coordenador afirma que os equipamentos só são capazes de executar o software oficial, assinado digitalmente pelo TSE. Além disso, o próprio software verifica se está, de fato, dentro de uma urna eletrônica — ele é executado exclusivamente naquela estrutura.

Caso o software ou outro mecanismo da urna identifique algo de errado, ela é desligada automaticamente. “A urna é como um grande castelo de cartas. Se você mexer nela, ela se desfaz. Por isso a segurança dela é tão interessante. Você tenta fazer alguma coisa nela, ela vai parar o funcionamento”, diz o especialista.

Além disso, o equipamento não possui chip para conexões de rede, como Wi-Fi e Bluetooth, entre outros fatores que o tornam mais robusto do que modelos implementados internacionalmente.

A implementação da nova urna estava prevista para as eleições de 2020. Contudo, questões relacionadas à licitação e a pandemia da Covid-19 geraram atrasos.

O TRE-RS já recebeu cerca de 1.900 urnas — no total, serão distribuídas 577.125 equipamentos em todo o Brasil para substituir as versões de 2009. À exceção de algumas partes, a montagem final das urnas eletrônicas acontece em Ilhéus, na Bahia.