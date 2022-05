Pandemia e os reflexos na economia do Brasil

Fechamento de empresas, piora nas contas públicas e desemprego em nível recorde. Essas são algumas das cicatrizes da pandemia do coronavírus nos cenários econômicos pelo mundo. O nível de impacto ou perspectivas de recuperação variam entre as realidades de cada país e dependem da efetividade das medidas emergenciais adotadas pelo respectivo governo. No caso brasileiro, medidas são debatidas, mas, até agora, pouco aplicadas, salvo o Auxílio Brasil, de R$ 400,00, que tem impedido, pelo menos, que 17 milhões de pessoas passem fome no País.

Com uma volta - agora prejudicada pela nova onda da Covid-19 que aumentou o número de internações hospitalares nas últimas semanas - das atividades normais, houve mudanças de comportamento. No movimento de compra, o cenário traz consumidores mais assertivos de suas decisões, privilegiando produtos e serviços que conversem ao mesmo tempo com preço, eficiência e responsabilidade social. Em alguns casos, o consumo poderá ser substituído pelo 'faça você mesmo'. Mas, essa opção não é fácil nem está ao alcance de todos. O consumo está sendo e será cada vez mais por intermédio de tecnologias que reduzem o contato. O já popular e-commerce será cada vez mais popular. Em virtude dos problemas e das quase 700 mil mortes no Brasil pelo coronavírus, educação, trabalho e saúde serão cada vez mais remotos. No turismo, a previsão é de viagens mais caras e menos populares.

Com tantas mudanças nas relações comerciais, é o comportamento das pessoas que vai mover a economia. A população comprando de casa e fazendo praticamente tudo, como trabalhar, estudar e cozinhar, desestimula o adensamento urbano. O que suscita outras discussões, entre elas desigualdade e exclusão social, saneamento básico e meios de transporte.

As incertezas e baixas chances de previsibilidade parecem ser o único consenso diante de consequências difíceis de mensurar em sua totalidade. Explicações sobre todas as implicações desse período podem levar alguns anos ainda. Crises anteriores deixaram sequelas não apenas na saúde, mas também algumas feridas com severos efeitos econômicos.

O impacto negativo da estiagem na produção agropecuária foi forte, bem como os efeitos da guerra na Ucrânia. Inflação e juros em alta no Brasil e no mundo, além do risco de novas variantes do coronavírus e a perspectiva de baixo crescimento do País neste 2022 estão entre os elementos que colaboram para um olhar cauteloso sobre a economia do Rio Grande do Sul em 2022.