Ensino qualificado entra na pauta da indústria

A importância da educação na transformação socioeconômica do Brasil é um consenso nacional. Com a pandemia, tivemos várias interrupções na rede escolar, o que trouxe prejuízos no andamento dos currículos, para milhares de estudantes. Agora, com uma volta, mesmo ainda não completa, à normalidade há um esforço de muitos dirigentes e mestres de redes para buscar recuperar o tempo perdido no ensino.

A educação, inclusive a familiar, é o pilar para a formação das pessoas e o desenvolvimento. Desta maneira, é de entusiasmar saber que a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) fará investimento de R$ 300 milhões no sistema educacional gaúcho. Chamado de Programa A Indústria pela Educação, prevê a construção de seis novas escolas de Ensino Médio, a ampliação do contraturno tecnológico e a implantação de um Instituto de Formação de Professores. Os recursos serão aplicados por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS). Será a maior aplicação na área educacional feita pelo Sesi-RS em seus 75 anos no Estado.

Serão construídas seis escolas de Ensino Médio em tempo integral em Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Lajeado e Santa Cruz do Sul, além da ampliação da estrutura já existente em Pelotas. As novas unidades vão gerar 2,4 mil novas vagas para estudantes e 300 empregos diretos. Também será criado o Instituto de Formação de Professores, em Porto Alegre, para a capacitação e qualificação de educadores de escolas públicas e privadas, em parcerias com os municípios gaúchos.

Além de qualificação docente, o espaço realizará pesquisas e estudos de dados educacionais do Estado, produzindo análises qualitativas que permitam construir soluções personalizadas para os professores. Haverá a reformulação e a ampliação do contraturno tecnológico com ênfase em pensamento computacional. A iniciativa atende a crianças de seis a 15 anos, no turno inverso à escola. Com a ampliação, serão mil novas vagas, beneficiando um total de 5 mil alunos.

A primeira escola de Ensino Médio do Sesi-RS começou a operar em 2014, em Pelotas. Concentrar a verba no Ensino Médio começou com a constatação de que era preciso mudar a forma de ensinar, já que a escola tradicional não está conseguindo formar jovens preparados para os desafios da sociedade no século XXI. O projeto começará ainda neste ano a sair do papel, com o Instituto de Formação de Professores, que deverá ser concluído no primeiro semestre de 2027. Filhos de trabalhadores da indústria poderão receber bolsas integrais e parciais, e da comunidade em geral.