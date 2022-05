Os lojistas e as novas perspectivas e tendências do varejo 

O comércio é um dos setores mais importantes da economia, e também um dos que mais sofreram durante os piores momentos da pandemia de Covid e as medidas de isolamento adotadas. Por isso mesmo, empresários do setor e especialistas estão animados com a retomada e discutem estratégias de inovação na Feira Brasileira do Varejo. O evento, realizado pelo Sindilojas Porto Alegre, se encerra hoje, no Centro de Eventos da Fiergs.

A feira reúne fornecedores e lojistas em um só espaço, permitindo interação e a formação de novas parcerias e negócios. Entre os expositores do evento físico, que teve sua última edição em 2019, estão empresas com soluções de tecnologia, gestão, segurança, marketing, entre outros serviços e produtos para o varejo.

Um dos destaques é o Varejo Experience, que oferecerá uma imersão em lojas inovadoras de Porto Alegre. A iniciativa promoverá o debate e o aprofundamento em assuntos como valorização e envolvimento com a comunidade, potencialização de vendas, modelo de negócios, processo de vendas, experiência sensorial e varejo híbrido. A atividade ocorre nesta quinta-feira.

As estratégias para o setor são importantes, ainda mais quando se percebe o aumento do número de pessoas nas ruas e centros comerciais. O fluxo de consumidores no varejo brasileiro cresceu no comparativo mensal em abril de 2022. Em shopping centers a movimentação subiu 6% na comparação com março. As lojas físicas, por sua vez, cresceram dois dígitos no período: 11% no total.

As lojas localizadas em centros de compras tiveram melhor desempenho, com 11%, enquanto as situadas nas ruas subiram 6%. É o que aponta o levantamento do IPV - Índice de Performance do Varejo, organizado pelo venture capital HiPartners Capital & Work, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) e divulgado ontem.

A movimentação positiva de consumidores se refletiu no caixa. A quantidade de cupons, ou seja, o número de vendas, cresceu 5% nas lojas de rua e 14% nas lojas de shopping centers no comparativo mensal. Em relação a abril de 2021, os indicadores subiram 41% e 87%, respectivamente.

No faturamento, o mês de abril de 2022 mostra que as lojas de shopping centers tiveram aumento de 17%, ao passo que as de rua cresceram 7% no comparativo mensal. Já no levantamento anual, houve crescimento de 54% nos estabelecimentos em shopping centers e de 33% nas lojas de rua - o acumulado do ano mostra aumento de 30% e 27%, respectivamente.