Renovamos nosso compromisso com o futuro, aos 89 anos

O Jornal do Comércio está completando 89 anos neste dia 25 de maio. São oito décadas e nove anos de trabalho e dedicação, com circulação ininterrupta do diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul.

Ao longo desse tempo, são notáveis os progressos, mas segue sendo uma inspiração o 25 de maio de 1933, com os fundadores, Jenor Cardoso Jarros e Zaida Jayme Jarros. Mudaram as tecnologias e o mundo dos negócios, mas os princípios são os mesmos: informar de forma precisa sobre o noticiário econômico, com foco no Rio Grande do Sul.

Acompanhamos as novidades gráficas e jornalísticas, mantendo a tradicional edição impressa e expandindo para as diversas plataformas digitais, começando pelo site, e passando pelo aplicativo e redes sociais.

Jamais olvidamos os ideais que nortearam a nossa existência. Sempre um jornal voltado à economia e aos negócios, aperfeiçoando-se a cada edição, buscando levar a melhor informação para que nossos assinantes por todo o Rio Grande do Sul tomem as suas decisões.

Desde 1933, estamos ao lado dos nossos leitores nos momentos mais marcantes da história. Estávamos com nossos leitores no passado e estaremos onde precisar, amanhã e sempre. No impresso, no digital e onde mais o futuro nos levar.

Aos 89 anos, renovamos o nosso compromisso com o futuro, buscando melhorar a cada dia e ampliar nosso público leitor, também no meio digital. A atualização tecnológica nos acompanha agora e continuará pelos próximos anos.

Novas ideias que promoverão novas realizações e coberturas. Não nos move outra intenção, senão informar, formar e, principalmente, debater os grandes assuntos socioeconômicos, políticos e culturais de Porto Alegre, do Estado e do Brasil.

Também mostrar tendências e perspectivas das mudanças da sociedade e da economia, que estão, diariamente, ocorrendo, para ir de encontro ao mundo atual, que não para de progredir.

Aprofundar temas e levar informações segmentadas e exclusivas, em reportagens, entrevistas e imagens, com o sistemático acompanhamento do que se passa no mundo da economia e dos negócios, são compromissos que reafirmamos.

Fundamentalmente, nosso compromisso continuará sempre com um jornalismo feito com responsabilidade. É assim que o JC entra no ano 90 de sua existência.