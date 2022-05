A economia no Fórum Mundial de Davos e o Brasil

Após dois anos de interrupção em decorrência da pandemia de Covid-19, o Fórum Econômico Mundial de Davos começou na Suíça e irá até quinta-feira. Sob o lema 'Trabalhar Juntos, Restaurar a Confiança', o Fórum é a primeira grande reunião presencial de líderes políticos, econômicos e empresariais desde o início da pandemia. A atual edição está marcada pela exclusão da Rússia e com foco nas consequências da guerra na Ucrânia e nos temores de uma desaceleração no crescimento global. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está presente, onde participará de painéis e eventos até a sexta-feira.

O ministro comparecerá a reuniões sobre crescimento sustentável, parcerias econômicas com a Ásia e o Pacífico, perspectivas da conjuntura econômica global e parcerias econômicas na América Latina. Ele vai apresentar o Brasil como destino privilegiado para investimentos e como um país destacado para soluções de segurança energética e alimentar internacional.

Porém, as principais expectativas que a comitiva brasileira desperta na comunidade internacional com a sua participação em Davos será sobre a inflação em nosso País. Os investidores aguardam respostas diretas e certeiras sobre o que o governo está fazendo para controlar problemas brasileiros urgentes, como a disparada da inflação, com 12,13% nos últimos 12 meses.

Mas especialistas sobre Davos lembram que o problema inflacionário é recorrente em diversos outros países, principalmente depois da emergência do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o que pode ser utilizado pelo ministro Paulo Guedes como justificativa da má fase do Brasil.

Mas líderes e financistas presentes em Davos estarão atentos às iniciativas variadas de controle dos gastos e arrecadação do governo. É que preocupa os analistas globais o atual déficit no balanço orçamentário do Brasil, correspondente a 7,1% do Produto Interno Bruto (PIB), segunda maior porcentagem do mundo, somente atrás das Filipinas. O problema, ainda segundo os especialistas em finanças globais, vai melhorar somente quando o Banco Central baixar as taxas de juros, o que não é esperado para tão cedo. O nosso Banco Central elevou a taxa básica de juros em maio para 12,75% ao ano, décima alta consecutiva.

Enfim, que em Davos sejam buscadas e, o melhor, encontradas soluções globais para problemas como a criação de empregos, os desafios climáticos, a transição energética e a governança tecnológica global.