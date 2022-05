Comércio de rua se manterá forte ao lado de venda online

A pandemia do coronavírus prejudicou, no geral, o comércio varejista instalado nas vias públicas. A recomendação de que as pessoas ficassem em casa retirou milhões de brasileiros das ruas e dos centros comerciais, prejudicando vendas presenciais.

No rastro dessa situação, o e-commerce, comércio eletrônico via sites de vendas, não só surgiu como se consolidou, sendo impulsionado por muitas redes de lojas tradicionais.

Em consequência, muitos pequenos e médios e até mesmo grandes empresários se perguntam qual é o futuro das lojas físicas do varejo? O que mais preocupa é o futuro do comércio nas ruas e shoppings, se estaria ameaçado pelo comércio eletrônico. Especialistas afirmam que não.

Em meio à pandemia do coronavírus, em 2021, pesquisa que indicou que pelo menos até 2025, enfrentando o crescimento no e-commerce, as lojas físicas continuarão respondendo por 82% do total de vendas.

Especialistas no ramo do varejo indicam que há um certo encanto nas lojas físicas e que ele é insubstituível. Nelas, o cliente é atraído pela apresentação coordenada em loja, vivenciando a experiência idealizada pelo time de estilo, merchandising e produto, além, é claro de obter, na hora, aquilo que ele deseja e sair da loja levando o produto embaixo do braço, especialmente quando recebe um bom atendimento.

Também o cliente tem contato direto com o produto que deseja, o toque, a experiência da textura, do aroma, do peso, do caimento. Usufruir esse momento, ter essa experiência é especialmente reconfortante. Desta maneira, por mais que a tecnologia avance, e que os sistemas de entrega se tornem eficazes e reduzam prazos, o prazer da compra presencial dificilmente será superado.

Entre nós, comprar é uma experiência que faz parte da vida cotidiana. Consumir deixou de ser uma necessidade, algo obrigatório e inadiável, para suprir uma carência específica. Para milhões de pessoas, o ato de ir as compras vai muito além. É, sim, uma atividade gratificante e que, para muitos, tornou-se um programa de lazer.

O avanço de tecnologias é indiscutível, e provoca rápida mudança nos costumes. O comércio online seguirá crescendo, mas paralelamente seguirá a venda física, de forma integrada e complementar.

O varejo não deve se descuidar do online e tampouco perder o que caracteriza a sua essência.