Insegurança e o comércio em bairros de Porto Alegre

Uma das avenidas mais tradicionais do comércio de Porto Alegre, a Protásio Alves, está enfrentando, simultaneamente, enfrentando alguns problemas. A pandemia ainda não deixou, não totalmente, que a vida voltasse ao normal em Porto Alegre, mas as atividades estão voltando a uma saudável rotina, em praticamente todos os setores. Insegurança, aluguéis altos e falta de estacionamento são outros desafios.

Com isso, a tradicional região do comércio de rua, o trecho inicial da avenida Protásio Alves, está com diversos pontos comerciais desocupados.

A redução de clientes nas ruas durante a pandemia prejudicou, sem dúvidas. Outro fator que impacta o comércio local é a insegurança, com várias ocorrências policiais nos últimos meses, incluindo arrombamentos ou tentativas noturnas, embora ocorra o policiamento da Brigada Militar na região.

Tudo isso - pandemia, insegurança, aluguéis caros e falta de estacionamento - contribui para o esvaziamento do local, um om ótimo ponto, perto de um campus da universidade federal, de hospitais e colégios tradicionais, além do Parque da Redenção e bairro Bom Fim.

Mas nas sete primeiras quadras da Protásio Alves, entre a Ramiro Barcelos e rua Dona Leonor, logo depois do Viaduto Tiradentes, um em cada quatro pontos comerciais está sem uso, vários com placas de Aluga-se, conforme levantamento realizado pela reportagem do Jornal do Comércio.

A pandemia tirou das ruas milhões de pessoas no Brasil. Felizmente, com o paulatino retorno das atividades, ainda que o modelo do trabalho em casa, o popular home office, tenha se firmado para muitos profissionais junto aos seus escritórios, consultórios e empresas, mantendo a situação que a pandemia criou nas relações empregatícias.

Algumas soluções continuarão a ser aplicadas mesmo com o fim da pandemia, com o coronavírus refluindo até se transformar em uma epidemia controlada, pela vacinação em massa que acabou sendo feita na maior parte da população da Capital.

Quanto às relações de comerciantes que alugam lojas e profissionais liberais escritórios e salas, é importante que negociem reajustes de suas lojas no atual contexto, é a melhor solução, segundo a maioria dos analistas do mercado recomendam e, de fato, tem dado certo para que os proprietários continuem a receber o aluguel e quem usa tendo seu local mantido com operação sustentável.