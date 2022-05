A ferramenta dos juros altos para combater a inflação

A elevação dos juros básicos da economia, fórmula bem conhecida do mercado financeiro, voltou a ser aplicada nesta semana. O Banco Central subiu a Selic para 12,75% ao ano, algo esperado pela maioria dos analistas financeiros, tendo em vista a alta de preços que o Brasil vem enfrentando.

Os juros altos são a arma usada por governos para combater a inflação, mas há efeitos colaterais e alguns deles atrapalham o crescimento do País. Está claro que uma economia aquecida em geral é boa para todos, pois há mais vendas para os empresários e mais empregos e consumo para os trabalhadores. No entanto, se há muita procura de produtos, eles podem ficar escassos e passarem a custar mais, causando inflação.

O Brasil tem um sistema de metas para inflação que foi instituído em junho de 1999 pelo Banco Central (BC). O indicador considerado é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No entanto, a fórmula de juros altos contra a inflação não é usada apenas no Brasil. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, conhecido popularmente como Fed, subiu os juros em 0,50 ponto percentual, a maior alta em mais de 20 anos, e sinalizou outros 0,50 ponto, pelo menos nas próximas duas reuniões.

Economistas e especialistas do mercado financeiro norte-americano estão preocupados com a inflação. Por isso, seguindo o tradicional, é essencial praticar ações para que ela seja reduzida, começando pela subida dos juros, ou seja, o mais do mesmo.

Os Bancos Centrais agem da mesma forma, elevando os juros. Mas, no caso dos Estados Unidos, ao contrário do previsto aqui no Brasil, a pergunta que os mercados estão fazendo é se o Fed terá coragem para subir com os juros para um nível contracionista e esfriar a economia.

O fato é que a inflação segue surpreendendo as projeções, espalhando-se pelos setores de serviços e bens, e impulsionando os pedidos por mais salários, lá, como aqui. Vai se tornando mais claro que as reações dos Bancos Centrais permanecerão aquém do recomendável, o que pressiona as expectativas de inflação. Ainda existem os riscos vindos do conflito Rússia e Ucrânia como a suspensão de gás à Alemanha e um eventual embargo europeu ao petróleo russo. As atitudes poderiam pressionar ainda mais a inflação.

Resumindo, o panorama econômico-financeiro do mundo atual pressiona preços em todo o mundo, ao lado da guerra da Rússia contra a Ucrânia, como citado.