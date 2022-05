Harmonia entre os Poderes é fundamental ao País

Aguardada com muita expectativa, a ida do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ao Supremo Tribunal Federal (STF) para reunião com o presidente da corte, Luiz Fux, teve um momento de acordo, conversa normal, até mesmo amigável, segundo notas dos próprios interlocutores após o encontro.

Pacheco acalmou as expectativas de que haveria desencontros entre o STF e o Congresso. Ao contrário, na saída, ele reforçou a necessidade de permanente diálogo e harmonia entre os Poderes, mesmo em momentos difíceis e conturbados das relações institucionais, como estavam sendo as últimas semanas.

De importante no encontro foram as respectivas análises, começando por Pacheco, de que o Congresso Nacional deve analisar as propostas para aprimorar o indulto, anistia e graça presidencial e que disputas eleitorais não devem interferir na boa relação entre os Poderes e com as Forças Armadas.

Ele também reforçou a ideia fundamental de que o diálogo é fundamental, a fim de que os Poderes sejam alinhados em prol dos superiores interesses da nação, de acordo com a Constituição.

Ainda que a ideia não seja uma subserviência entre os Poderes, um ou outro sendo submisso, pelo contrário, há e deve continuar a independência dos trabalhos, ações e prerrogativas entre eles. Mas, é claro, o citado alinhamento é, como disse Rodrigo Pacheco, uma obrigação comum para enfrentar arroubos antidemocráticos, preservando a democracia, o Estado de Direito e garantindo que as eleições aconteçam no Brasil dentro da normalidade, o anseio da sociedade.

Apesar de frases errôneas mas pontuais de algumas autoridades, não se criou, como parecia, uma crise entre o STF e Forças Armadas, mas sim acontecimentos esparsos que não refletem uma crise institucional.

Neste caso, o Congresso Nacional tem um papel de moderação e busca de consenso. A harmonia entre os Poderes é fundamental para o Brasil, a fim de que ações efetivas para minorar os problemas da pandemia, que são muitos e atingem milhões de brasileiros, sejam equacionados ou, pelo menos, minimizados o quanto antes. O fato é que uma boa relação, nivelada por cima e com prerrogativas constitucionais sendo respeitadas, é o que se espera, sempre, do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

Esse respeito deve vigorar ainda mais quando estamos chegando ao pleito para presidente da República, com momentos de alguma tensão, que não podem interferir na legalidade das ações entre os Três Poderes.